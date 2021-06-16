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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi kızının pabucunu dama attı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi…

16.06.2021 21:57 - Son Güncelleme: 16.06.2021 21:57
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Oyunculuğunun yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olan güzel oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Pelin Karahan

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit