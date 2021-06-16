Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesi kızının pabucunu dama attı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi kızının pabucunu dama attı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi…

16.06.2021 21:57 - Son Güncelleme: 16.06.2021 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





