Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Bastık, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Genç bir erkekle görüntülenen Bastık, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanındaki kişinin kim olduğu sorulunca Zeynep Bastık, "Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurt dışında yaşıyor" ifadelerini kullandı. Abla-kardeşin fotoğrafı, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte Zeynep Bastık'ın ilk kez görüntülenen kardeşi...
21.03.2023 19:51 - Son Güncelleme: 21.03.2023 19:51
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Genç bir erkekle görüntülenen Bastık, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yanındaki kişinin kim olduğu sorulunca Zeynep Bastık, "Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurt dışında yaşıyor, benim ziyaretime geldi" ifadelerini kullandı.