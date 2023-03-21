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Haberler Magazin Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Bastık, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Genç bir erkekle görüntülenen Bastık, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanındaki kişinin kim olduğu sorulunca Zeynep Bastık, "Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurt dışında yaşıyor" ifadelerini kullandı. Abla-kardeşin fotoğrafı, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte Zeynep Bastık'ın ilk kez görüntülenen kardeşi...

takvim.com.tr
21.03.2023 19:51 - Son Güncelleme: 21.03.2023 19:51
Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Genç bir erkekle görüntülenen Bastık, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

Yanındaki kişinin kim olduğu sorulunca Zeynep Bastık, "Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurt dışında yaşıyor, benim ziyaretime geldi" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

"Bugün Timur'un doğum günü, onun için biraz alışveriş yaptık" açıklamasını yapan ünlü şarkıcı, objektiflere kardeşiyle birlikte poz verdikten sonra aracına bindi.

Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

Abla-kardeşin fotoğrafı, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

Zeynep Bastık’ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı! “Yurt dışında yaşıyor” deyip...

İşte başta Zeynep Bastık olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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