Ebru Polat “Bahar temizliği” deyip evinin her detayını yayınladı! Lüks evi dikkat çekti! Günde 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı...

VİLLANIN KİRASI OLAY OLDU

2021 yazı için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden ve popüler tatil bölgesinden ev kiralayan şarkıcının ödediği ücret de olay olmuştu. Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat, aylık 100 bin TL kira ödemişti.