Ebru Polat “Bahar temizliği” deyip evinin her detayını yayınladı! Lüks evi dikkat çekti! Günde 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı...
Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, geçen yıllarda konuk olduğu bir magazin programında bir günlük kazancı açıklamıştı. Açıklamasıyla uzun süre gündem olan Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. "Bahar temizliği" diyen Polat, yatak odasının her detayını yayınladı. Ünlü ismin lüks evi dikkat çekerken kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
21.03.2023 20:28 - Son Güncelleme: 21.03.2023 21:00
Geçen yıllarda bir magazin programına konuk olan Ebru Polat, canlı yayında bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.
Ebru Polat, "İstanbul'da ev almayı seviyorum burada ise kiralamayı. Yazlığa o kadar yatırım yapmam, Bodrum'a artık yatırım yapacağım. Fark ettim ki buraya yatırım yapmak daha karlıymış" ifadelerini kullanmıştı.