44’lük Çağla Şıkel’in son hali olay! Yüzündeki değişim sosyal medyayı ikiye böldü! 8 yıl sonra kalbini Nail Gönenli'ye açan Çağla...
Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şıkel, son olarak sevgilisi Nail Gönenli ile gündeme geldi. 8 yıl sonra kural bozan ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile görüntülenen ünlü model, şimdi ise son görüntüsüyle çok konuşuldu. Şıkel'in yüzündeki değişim "Estetik mi yaptırdı" sorusunu akıllara getirirken sosyal medya ikiye bölündü. İşte Çağla Şıkel'in son hali...
21.03.2023 18:46 - Son Güncelleme: 21.03.2023 18:46
İki oğlunun babası şarkıcı Emre Altuğ ile 2015 yıllında evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, boşandıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.