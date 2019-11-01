Zeynep Bastık'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Eski hali ve değişimi inanılmaz...
Şüphesiz ki, "kusursuz görünüm ve güzellik standartları"nın ağır baskısına en çok maruz kalan isimler ünlüler. Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvuruyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz, bazen ünlü olmadan çok çok önce estetik operasyonlara başvurabiliyorlar... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık da onlardan biri. Mustafa Sandal ile düet yapan Zeynep Bastık'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü.
01.11.2019 10:54
- Son Güncelleme: 01.11.2019 11:05
Youtube'da yayınladığı videolar ile büyük bir şöhrt sahibi olan ve son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, Mustafa Sandal ile birlikte yeni bir parçaya imza attı.
Sabah'a konuşan Zeynep Bastık "Böylesi enerjik bir parçayı Mustafa Abi ile seslendirdiğim için çok mutluyum, enerjimiz çok tuttu. Siz de sözleri ile hüzünlenirken, bir yandan da dans edeceksiniz" dedi.
Seslendirdiği şarkılarla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Bastık'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Bastık'ın eski halini görenler tanıyamadı.
İŞTE BAŞTA ZEYNEP BASTIK OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ
BURNUNDA ESTETİK Mİ VAR?
Yıllar önceki görüntüsü ve şimdiki hali yan yana konulan Bastık ile ilgili yapılan paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.
Sosyal medya kullanıcıları, "Bu da mı estetikli?", "Burun operasyonu, kesin!", "Estetiksiz kimse kalmamış" ve "Bir de estetik doktorlarını öğrensek süper olacak" gibi yorumlarda bulundular.