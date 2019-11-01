Zeynep Bastık'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Eski hali ve değişimi inanılmaz...

Şüphesiz ki, "kusursuz görünüm ve güzellik standartları"nın ağır baskısına en çok maruz kalan isimler ünlüler. Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvuruyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz, bazen ünlü olmadan çok çok önce estetik operasyonlara başvurabiliyorlar... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık da onlardan biri. Mustafa Sandal ile düet yapan Zeynep Bastık'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü.

01.11.2019 10:54 - Son Güncelleme: 01.11.2019 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





