Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!

GECE YARISI BÜYÜK ŞOK YAŞADI



Gece yarısı tek başına bırakılan genç kadın şok yaşarken, olaya şahit olanlar, "Soyadı Güven ama gel de bu adama güven! Sevgilisi ya da sadece arkadaşı fark etmez; bir erkek o saatte birlikte geldiği kadını bırakıp kaçmaz, çok ayıp" dediler.