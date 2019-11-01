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Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!

Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'in adı geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşk dedikodularına karışmıştı. Çorap değiştirir gibi sevgili değiştiren 44 yaşındaki Ozan Güven soyadının hakkını vermemeye devam ediyor. Sabaha karşı 04.00'te bir kadın arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen Ozan Güven, flaşların patlamasıyla arkadaşını bırakıp gitti. O saatte bir kadını tek başına bırakıp giden Ozan Güven, çevredekiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

01.11.2019 09:46 - Son Güncelleme: 01.11.2019 10:26
Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!

Çorap değiştirir gibi sevgili değiştiren Cem Yılmaz'la geze geze çapkınlıkta basamak atlayan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam yeni bir ayıba daha imza attı!

Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!

Oyuncu Ozan Güven, Asmalımescit Corridor adlı mekanda esmer bir kadınla saatlerce eğlendi. Çıkışta patlayan flaşlardan dolayı morali bozulan Ozan Güven, kendisine verilen selamları dahi almayıp yoldan geçen ilk taksiyi çevirerek birlikte eğlendiği arkadaşını mekan önünde bırakıp gitti.

Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!

GECE YARISI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Gece yarısı tek başına bırakılan genç kadın şok yaşarken, olaya şahit olanlar, "Soyadı Güven ama gel de bu adama güven! Sevgilisi ya da sadece arkadaşı fark etmez; bir erkek o saatte birlikte geldiği kadını bırakıp kaçmaz, çok ayıp" dediler.

Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!
Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!
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