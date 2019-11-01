Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'den pes dedirten hareket: Gel de bu adama güven!
Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven'in adı geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşk dedikodularına karışmıştı. Çorap değiştirir gibi sevgili değiştiren 44 yaşındaki Ozan Güven soyadının hakkını vermemeye devam ediyor. Sabaha karşı 04.00'te bir kadın arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen Ozan Güven, flaşların patlamasıyla arkadaşını bırakıp gitti. O saatte bir kadını tek başına bırakıp giden Ozan Güven, çevredekiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
01.11.2019 09:46
- Son Güncelleme: 01.11.2019 10:26
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