Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile soyunma odasında başlayan ilişkisi hakkında bakın neler söyledi!
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilişkisini, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu." şeklinde anlatmıştı. Pınar Altuğ'un bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü oyuncu basın mensuplarının "Yağmur Bey'le tanışmanız gerçekten öyle mi oldu?" sorusuna sert çıktı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan hakkında sözleri...
01.11.2019 11:36
- Son Güncelleme: 01.11.2019 11:36
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir Youtube programında eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı. Pınar Altuğ'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda katıldığı bir etkinlik sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Soyunma odama dalıp, dudaklarıma yapıştı" açıklamasına açıklık getirdi.
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