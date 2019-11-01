Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile soyunma odasında başlayan ilişkisi hakkında bakın neler söyledi!

"BUNU YAPMAK YÜREK İSTER"

"Aynı dizide oynuyorduk, ne kadar zaman sohbet ediyorduk, sonra böyle bir şey yaptı. Öyle bir hareketi yapmak yürek ister. Yoksa taciz olur. Gönül olmadan durduk yere... Yağmur kocam, canım, ciğerim ama herhangi bir insanoğlu için yürek ister onu yapmak."