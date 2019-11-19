Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış ile evleniyor! Sesiyle hayran bırakan Zeynep Bastık'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV'de de ilk olarak Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanındı. Dalkılıç'ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single'ı olan "Fırça"yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.