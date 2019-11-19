Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış ile evleniyor! Sesiyle hayran bırakan Zeynep Bastık'ın sevgilisi bakın kimmiş...
Zeynep Bastık müjdeyi verdi. Son günlerin en çok konuşulan ismi Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor. Mustafa Sandal ile yaptığı düetle adından söz ettiren Bastık, geçtiğimiz sene nişanlandığı sevgilisi Tolga Akış ile nikah tarihini açıkladı. İlk olarak Murat Dalkılıç ile tanıdığımız Zeynep Bastık kimdir? Sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan 28 yaşındaki Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir? İşte hem diğer ünlü isimlerin hem de Zeynep Bastık'ın sevgilisi ve düğün tarihi...
ZEYNEP BASTIK KİMDİR?
Ezhel'in "Felaket" şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturan Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.
İlköğretim ve liseyi İzmir'de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında "Anadolu Ateşi" ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.
Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV'de de ilk olarak Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanındı. Dalkılıç'ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single'ı olan "Fırça"yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.
Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.