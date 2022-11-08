Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba
Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi, o ayrıntı bomba! Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla şaşkına çeviren Tuğba Ekinci Instagram pozlarıyla bir kez daha şoke etti. Şimdiye kadar paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlarla dikkat çeken Tuğba Ekinci bu kez yorumları da kapattı. İşte olay kareler...
08.11.2022 09:22 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:27
Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bombaççç
Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci sahne öncesi bir paylaşım daha yaptı.