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Haberler Magazin Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi, o ayrıntı bomba! Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla şaşkına çeviren Tuğba Ekinci Instagram pozlarıyla bir kez daha şoke etti. Şimdiye kadar paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlarla dikkat çeken Tuğba Ekinci bu kez yorumları da kapattı. İşte olay kareler...

08.11.2022 09:22 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:27
Tuğba Ekinci’den kalça sansürü! ’Doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Tuğba Ekinci'den kalça sansürü! 'Doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bombaççç

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Tuğba Ekinci’den kalça sansürü! ’Doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci sahne öncesi bir paylaşım daha yaptı.

Tuğba Ekinci’den kalça sansürü! ’Doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Sahne kostümüyle dikkat çeken Tuğba Ekinci bu sefer kendine sansür uyguladı.

Tuğba Ekinci’den kalça sansürü! ’Doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Daha önce de poposunu paylaşan Ekinci bu sefer arkasını dönüp verdiği pozu emojiyle sansürledi. Üstelik bu kez sosyal medya kullanıcı yorumlarını da kapattı.

Tuğba Ekinci’den kalça sansürü! ’Doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bırakmıştı olay poz geldi o ayrıntı bomba

Geçtiğimiz günlerde küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci'ye sosyal medyada yorum yağmıştı.

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