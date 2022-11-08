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59 yaşındaki Aydan Şener son haliyle adeta düşman çatlattı! Yeşilçam güzeli zamanı durdurmuş gibi 'yok böyle duru bir güzel'

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aydan Şener, Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım attı. Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kuran Şener, önceki gün yakın bir arkadaşıyla birlikteydi. Fotoğraf paylaşan ikilinin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

08.11.2022 09:50 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:50
59 yaşındaki Aydan Şener son haliyle adeta düşman çatlattı! Yeşilçam güzeli zamanı durdurmuş gibi ’yok böyle duru bir güzel’

1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra bir süre mankenlik yapan Aydan Şener, 1983'te "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

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59 yaşındaki Aydan Şener son haliyle adeta düşman çatlattı! Yeşilçam güzeli zamanı durdurmuş gibi ’yok böyle duru bir güzel’

Özellikle Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

59 yaşındaki Aydan Şener son haliyle adeta düşman çatlattı! Yeşilçam güzeli zamanı durdurmuş gibi ’yok böyle duru bir güzel’

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu süreçte, sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

59 yaşındaki Aydan Şener son haliyle adeta düşman çatlattı! Yeşilçam güzeli zamanı durdurmuş gibi ’yok böyle duru bir güzel’

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

59 yaşındaki Aydan Şener son haliyle adeta düşman çatlattı! Yeşilçam güzeli zamanı durdurmuş gibi ’yok böyle duru bir güzel’

Şener ve bir arkadaşının birlikte çektirdiği fotoğraf kısa sürede çok konuşuldu.

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