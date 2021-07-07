Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi! İşte düğünden ilk kareler…

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi! Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile bu akşam nikah masasına oturdu. Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Zeynep Bastık'ın gelinliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Derin yırtmaçlı, straplez bir gelinlik tercih eden Bastık, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Zeynep Bastık ile Tolga Akış düğününden detaylar…

07.07.2021 20:23 - Son Güncelleme: 07.07.2021 20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





