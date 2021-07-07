Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi! İşte düğünden ilk kareler…
Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi! Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile bu akşam nikah masasına oturdu. Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Zeynep Bastık'ın gelinliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Derin yırtmaçlı, straplez bir gelinlik tercih eden Bastık, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Zeynep Bastık ile Tolga Akış düğününden detaylar…
07.07.2021 20:23
- Son Güncelleme: 07.07.2021 20:36
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile bu akşam nikah masasına oturdu.
Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Zeynep Bastık'ın nikah şahitliğini üstlenen ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU
Düğünde üç farklı gelinlik giyeceğini açıklayan Zeynep Bastık'ın ilk tercihi derin yırtmaçlı, straplez olandan yanaydı. İddialı bir gelinlik tercihinde bulunan güzel şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcının gelinliğini bir kısım sosyal medya kullanıcısı, çok beğendiğini dile getirerek Zeynep Bastık'ı iltifat yağmuruna tuttu.