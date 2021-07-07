Kanser tedavisi gören Canan Ergüder’den yeni paylaşım! ‘Artık böyle’ dedi son halini yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda etmek zorunda kalan Canan Ergüder, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabında paylaşımda bulunan 44 yaşındaki Ergüder'in bandanayla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. "Artık biraz da böyle" notuyla paylaşım yapan güzel oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu. İşte Canan Ergüder'in son hali…

07.07.2021 19:43 - Son Güncelleme: 07.07.2021 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





