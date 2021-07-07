Kanser tedavisi gören Canan Ergüder’den yeni paylaşım! ‘Artık böyle’ dedi son halini yayınladı gören dönüp bir daha baktı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda etmek zorunda kalan Canan Ergüder, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabında paylaşımda bulunan 44 yaşındaki Ergüder'in bandanayla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. "Artık biraz da böyle" notuyla paylaşım yapan güzel oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu. İşte Canan Ergüder'in son hali…
07.07.2021 19:43
- Son Güncelleme: 07.07.2021 19:43
Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ergüder, tedavi sürecinin başlamasıyla rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda etmişti.
Gözlerden uzak tedavisine devam eden Ergüder, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenlerini bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.
Şimdilerde eşi Kenan Ece ile her yıl gittikleri Bozcaada'da moral depolayan ünlü oyuncu, tedavi sürecinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
"ARTIK BİRAZ DA BÖYLE"
Instagram hesabından son halini yayınlayan Ergüder'in peruk yerine bandana takmaya başladığı görüldü. Bandanayla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.
"BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"
Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını paylaşmıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.