Zeynep Bastık eski kocası ve yeni sevgilisiyle gecelerde! Hem ilginç açıklaması hem muhabir karşısındaki tavrı tepki çekti: “Bu nasıl genişlik”

2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile evlenen ancak bir yılı dolduramadan boşanan Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Bastık, son olarak eski kocası ve yeni sevgilisiyle gündem oldu. Şarkıcı, eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile birlikte aynı mekandaki bir partide eğlendi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına cevap veren Bastık, hem ilginç açıklaması hem de muhabir karşısındaki tavrıyla tepki çekti. İşte detaylar...
Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Son dönemlerde bolca adından söz ettiren Bastık, 2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile evlenen ancak bir yılı dolduramadan boşandı.
Şarkıcı, boşanma sonrası "Tolga benim için bir eşten ve sevgiliden çok daha fazlası oldu, kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek için aile kalmaya devam edeceğiz" dedi.