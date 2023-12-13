"Kocam uyuşturucu satıyor beni dövüyor" demiş şikayetçi olmuştu! Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli siniri geçince rotayı değiştirdi ifadeyi değiştirdi

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkındaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini öne sürerek İynemli'den şikayetçi oldu. Orçun İynemli'nin evinde yapılan aramada saksılarda yetiştirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Tüm bu yaşananlar sonrasında Eda İynemli adeta rotayı değiştirdi. Eşine siniri geçen Eda İynemli ifadesini değiştirdi. İşte detaylar...