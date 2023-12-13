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"Kocam uyuşturucu satıyor beni dövüyor" demiş şikayetçi olmuştu! Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli siniri geçince rotayı değiştirdi ifadeyi değiştirdi

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkındaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini öne sürerek İynemli'den şikayetçi oldu. Orçun İynemli'nin evinde yapılan aramada saksılarda yetiştirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Tüm bu yaşananlar sonrasında Eda İynemli adeta rotayı değiştirdi. Eşine siniri geçen Eda İynemli ifadesini değiştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 08:59 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:07
Kocam uyuşturucu satıyor beni dövüyor demiş şikayetçi olmuştu! Orçun İynemli’nin eşi Eda İynemli siniri geçince rotayı değiştirdi ifadeyi değiştirdi 1

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları.

Kocam uyuşturucu satıyor beni dövüyor demiş şikayetçi olmuştu! Orçun İynemli’nin eşi Eda İynemli siniri geçince rotayı değiştirdi ifadeyi değiştirdi 2

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuş, genç kadın, Orçun İynemli hakkında evde uyuşturucu madde yetiştirip kullandığını da ihbar edince emniyet harekete geçmişti.

Kocam uyuşturucu satıyor beni dövüyor demiş şikayetçi olmuştu! Orçun İynemli’nin eşi Eda İynemli siniri geçince rotayı değiştirdi ifadeyi değiştirdi 3

Evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen Orçun İynemli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

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