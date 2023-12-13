Hadise "Buradan polemik çıkmaz" dedi Ece Seçkin'in kini geçmedi "Sahnede ağlayıp sahteden..." Aleyna Tilki ve İrem Derici de...

Hadise ile Ece Seçkin arasında sular kaynamay devam ediyor. Ece Seçkin'in son hamlesi ise yangını iyiden iyiye körükledi... Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin "Benim kariyerimi bitirmek istiyorlar feminist bildiğiniz meslektaşlarım" sözleri sonrası, gözler Hadise'ye dönmüştü. Her ikisi de aynı menajerle çalışan ikiliden Hadise ise "Bebeleri pistten alalım" notuyla bir sahne paylaşımı yapmış, bu söze aynı sahne sahne bir gün önce konser veren Ece Seçkin'den yanıt gecikmemişti. Hadise her ne kadar konu hakkında "Buradan size polemik çıkmaz" diyerek açıklama yapsa da Seçkin, öyle bir yorum beğendi ki, yangın küllerinden yeniden doğdu.