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Hadise "Buradan polemik çıkmaz" dedi Ece Seçkin'in kini geçmedi "Sahnede ağlayıp sahteden..." Aleyna Tilki ve İrem Derici de...

Hadise ile Ece Seçkin arasında sular kaynamay devam ediyor. Ece Seçkin'in son hamlesi ise yangını iyiden iyiye körükledi... Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin "Benim kariyerimi bitirmek istiyorlar feminist bildiğiniz meslektaşlarım" sözleri sonrası, gözler Hadise'ye dönmüştü. Her ikisi de aynı menajerle çalışan ikiliden Hadise ise "Bebeleri pistten alalım" notuyla bir sahne paylaşımı yapmış, bu söze aynı sahne sahne bir gün önce konser veren Ece Seçkin'den yanıt gecikmemişti. Hadise her ne kadar konu hakkında "Buradan size polemik çıkmaz" diyerek açıklama yapsa da Seçkin, öyle bir yorum beğendi ki, yangın küllerinden yeniden doğdu.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:55 Güncelleme 13 Aralık 2023, 10:27
Hadise Buradan polemik çıkmaz dedi Ece Seçkin’in kini geçmedi Sahnede ağlayıp sahteden... Aleyna Tilki ve İrem Derici de... 1

Hadise ile Ece Seçkin arasındaki 'bebeler' polemiği giderek büyüyor.

Hadise Buradan polemik çıkmaz dedi Ece Seçkin’in kini geçmedi Sahnede ağlayıp sahteden... Aleyna Tilki ve İrem Derici de... 2

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki müzik sektöründe yaşadığı sıkıntıları anlatan bir video çekmişti. Tilki 'Çok sevilen feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Hadise Buradan polemik çıkmaz dedi Ece Seçkin’in kini geçmedi Sahnede ağlayıp sahteden... Aleyna Tilki ve İrem Derici de... 3

Akıllara gelen ilk isim ise Hadise olmuştu. Çünkü Hadise ile Tilki aynı menajerle çalışıyor.

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