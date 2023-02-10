Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül'le hayata tutundu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası aram ve kurtarma çalışmaları dört koldan devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinden, saatler sonra umut dolu haberler gelmeye de devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan sağ çıkarıldı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti.
10.02.2023 11:18 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:18