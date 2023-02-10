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Haberler Magazin Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül'le hayata tutundu

Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül'le hayata tutundu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası aram ve kurtarma çalışmaları dört koldan devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinden, saatler sonra umut dolu haberler gelmeye de devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan sağ çıkarıldı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti.

10.02.2023 11:18 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:18
Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül’le hayata tutundu

Tüm Türkiye'yi sarsan depremin 99.saatinde bir mucizeye tanıklık edilirken enkazdan çıkan 15 yaşındaki Ayfer'in kurtarma ekiplerinden bir isteği vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül’le hayata tutundu

Yüzyılın en büyük afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi.

Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül’le hayata tutundu

Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da büyük felakete yol açan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül’le hayata tutundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 99'uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti.

Zeynep Bastık bul kızlarımızı! Deprem enkazından 99 saat sonra çıkan Ayfer Gül Beyaz Gül’le hayata tutundu

İtfaiye arama- kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde Ayfer'i enkaz altından sağ kurtardı.

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