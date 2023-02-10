Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: "Bu başka bir şey"
Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurtarma çalışmaları devam ederken Demet Akalın'dan gelen paylaşımlar dikkat çekti. Depreme yardım ederken öldüğünü sandığı akrabalarını bulan Demet Akalın son olarak Kahamanmaraş'taki deprem anından bir görüntü paylaştı. "Bu başka bir şey" diye Akalın'ın paylaşımı şoke etti.
10.02.2023 11:04 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:25
"BU BAŞKA BİR ŞEY"
Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı.
Yardım çalışmalarına destek veren Demet Akalın, büyük yıkıma sebep olan depremin ikinci gününde sosyal medyada "Yeğenimi uçaktan aldım, Gölcük'e evine getirdim" dedi.