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Haberler Magazin Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: "Bu başka bir şey"

Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: "Bu başka bir şey"

Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurtarma çalışmaları devam ederken Demet Akalın'dan gelen paylaşımlar dikkat çekti. Depreme yardım ederken öldüğünü sandığı akrabalarını bulan Demet Akalın son olarak Kahamanmaraş'taki deprem anından bir görüntü paylaştı. "Bu başka bir şey" diye Akalın'ın paylaşımı şoke etti.

10.02.2023 11:04 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:25
Demet Akalın’ın paylaştığı Kahramanmaraş’taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: Bu başka bir şey

"BU BAŞKA BİR ŞEY"

Demet Akalın'ın paylaştığı Kahramanmaraş'taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’ın paylaştığı Kahramanmaraş’taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: Bu başka bir şey

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.

Demet Akalın’ın paylaştığı Kahramanmaraş’taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: Bu başka bir şey

Acı haberler derinden sarsarken saatler sonra gele mucizeler bir nebze de olsun sevindiiyor.

Demet Akalın’ın paylaştığı Kahramanmaraş’taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: Bu başka bir şey

Yardım çalışmalarına destek veren Demet Akalın, büyük yıkıma sebep olan depremin ikinci gününde sosyal medyada "Yeğenimi uçaktan aldım, Gölcük'e evine getirdim" dedi.

Demet Akalın’ın paylaştığı Kahramanmaraş’taki deprem anı tüyler ürpertti! Korkunç görüntü izleyenlerin aklını başından aldı: Bu başka bir şey

FİLM DEĞİL GERÇEK!
Demet Akalın son olarak 'film değil gerçek' dedirtren bir olay paylaştı.

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