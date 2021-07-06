Zeynep Bastık bekarlığa veda partisinde beyaz bikinisiyle şov yaptı! O pozlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisinde beyaz bikinisiyle şov yaptı! Reklamcı Tolga Akış ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen Bastık, beyaz bikinisi ile verdiği pozlarla ise çok konuşuldu. Şarkıcının bikinili pozları, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Zeynep Bastık'ın beyaz bikinili o pozları ve partiden kareler…

06.07.2021 19:55 - Son Güncelleme: 06.07.2021 20:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





