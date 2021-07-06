Zeynep Bastık bekarlığa veda partisinde beyaz bikinisiyle şov yaptı! O pozlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı
Zeynep Bastık bekarlığa veda partisinde beyaz bikinisiyle şov yaptı! Reklamcı Tolga Akış ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen Bastık, beyaz bikinisi ile verdiği pozlarla ise çok konuşuldu. Şarkıcının bikinili pozları, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Zeynep Bastık'ın beyaz bikinili o pozları ve partiden kareler…
06.07.2021 19:55
- Son Güncelleme: 06.07.2021 20:02
Üç yıldır aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda düğününde üç gelinlik giyeceğini açıklamıştı.
Bastık, "Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı... Yakın arkadaşlar ve aile olacak. Üç gelinlik giyeceğim; Nikah, eğlence ve gece sonu ayrı olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Gelinlik açıklaması ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, şimdi ise Çeşme'de düzenlediği bekarlığa veda partisiyle gündeme geldi.
Zeynep Bastık, yakın dostlarının katıldığı partiden renkli kareleri sosyal medya hesabının hikaye kısmında yayınlamayı ise ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı, ilerleyen dakikalarda ise partide giydiği beyaz bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.