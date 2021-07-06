Elçin Sangu’dan iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesi olay oldu sosyal medya çalkalandı
Elçin Sangu'dan iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesi olay oldu… 'İyi Günde Kötü Günde' ve 'Dokuz Kere Leyla'nın ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla gündeme geldi. Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Sangu, iddialı tarzı ile sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Çok sayıda internet kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Elçin Sangu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu…
06.07.2021 19:01
- Son Güncelleme: 06.07.2021 19:01
'İyi Günde Kötü Günde' ve 'Dokuz Kere Leyla'nın ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ile adından söz ettirdi.
Ara ara Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kendini hatırlatan Elçin Sangu, derin göğüs dekoltesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun sportif ancak iddialı tarzı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekerek gündem oldu.
Sangu'nun iddialı paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni alırken takipçileri ünlü oyuncunun düzgün fiziğine övgü yağdırdı.
Takipçileri, oyuncuya "Nefesim kesildi Elçin, bu ne güzellik!", "Maşallah, insan bakmaya doyamıyor" yorumları yapıldı.