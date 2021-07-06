Elçin Sangu’dan iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesi olay oldu sosyal medya çalkalandı

Elçin Sangu'dan iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesi olay oldu… 'İyi Günde Kötü Günde' ve 'Dokuz Kere Leyla'nın ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla gündeme geldi. Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Sangu, iddialı tarzı ile sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Çok sayıda internet kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Elçin Sangu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu…

06.07.2021 19:01 - Son Güncelleme: 06.07.2021 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





