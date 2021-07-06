Ebru Şancı ‘Haklı çıktım’ dedi sekiz yıl öncesinden paylaştı! Galatasaray’ın yıldızı Alpaslan Öztürk hakkındaki o detay dikkat çekti

Ebru Şancı 'Haklı çıktım' dedi sekiz yıl öncesinden paylaştı! Göztepe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlayan Alpaslan Öztürk'ün model eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şancı, 2015 yılında nikah masasına oturduğu eşi Alpaslan Öztürk'ün sekiz yıl önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü ismin paylaşımına düştüğü not ve fotoğraftaki o detay çok konuşuldu. İşte Ebru Şancı'nın o paylaşımı…

06.07.2021 20:26 - Son Güncelleme: 06.07.2021 20:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





