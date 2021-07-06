Ebru Şancı ‘Haklı çıktım’ dedi sekiz yıl öncesinden paylaştı! Galatasaray’ın yıldızı Alpaslan Öztürk hakkındaki o detay dikkat çekti
Ebru Şancı 'Haklı çıktım' dedi sekiz yıl öncesinden paylaştı! Göztepe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlayan Alpaslan Öztürk'ün model eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şancı, 2015 yılında nikah masasına oturduğu eşi Alpaslan Öztürk'ün sekiz yıl önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü ismin paylaşımına düştüğü not ve fotoğraftaki o detay çok konuşuldu. İşte Ebru Şancı'nın o paylaşımı…
06.07.2021 20:26
- Son Güncelleme: 06.07.2021 20:26
Alpaslan Öztürk, Göztepe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.
Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray ile bedelsiz şekilde anlaşmasının ardından ünlü futbolcunun eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ebru Şancı, Galatasaray'ın kadrosuna katılan Alpaslan Öztürk'ün 8 yıl önce çektiği bir fotoğrafını ve son dönemlere ait bir karesini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ebru Şancı'nın paylaşımına düştüğü not ve fotoğraftaki bir detay ise çok konuşuldu.
"YİNE HAKLI ÇIKTIM"
Türk Telekom Arena'nın önünde 2013 yılında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Şancı, aynı yerde eşini tekrar çekerek sosyal medyada paylaştı.