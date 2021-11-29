Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Gündemi sarsan iddia

Son dakika haberi... 64 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer dün akşam saatlerinden hastaneye kaldırıldı. Televizyon programlarında 'Zerrin Özer intihar mı etti?' başlıklı haberleri görenler hemen telefonlarına sarılarak Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte gündemi sarsan iddianın detayları....