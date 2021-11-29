Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Gündemi sarsan iddia
Hastaneye kaldırılan Zerrin Özer'in son durumu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta çok sevdiği köpeğinin ölümüyle sarsıldı. Kötü günler geçiren Özer'in ilaç kullandığı biliniyordu. 64 yaşındaki sanatçı ilaçlar ağır gelince apar topar hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başlayan Zerrin Özer hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Peki; Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? İşte cevapları...
Son dakika haberi... 64 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer dün akşam saatlerinden hastaneye kaldırıldı. Televizyon programlarında 'Zerrin Özer intihar mı etti?' başlıklı haberleri görenler hemen telefonlarına sarılarak Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte gündemi sarsan iddianın detayları....
ZERRİN ÖZER İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜ MÜ?
Televizyondaki magazin programında hastaneye kaldırılan Zerrin Özer ile ilgili atılan başlık ortalığı karıştırdı. 'Zerrin Özer intihar mı etti?' başlığı nedeniyle milyonlarca Zerrin Özer seveni sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri araştırmaya koyuldu.
ZERRİN ÖZER'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki ünlü Şarkıcı Zerrin Özer'in intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.