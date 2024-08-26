Zerrin Özer'den samimi itiraflar: Cumhurbaşkanımız iyi ve vefalı bir insan | Gazze sözleri | Hastalığını anlattı: Ağzım yamuldu

Usta sanatçı Zerrin Özer sessizliğini bozdu. Sağlık durumundan sanat dünyasına Başkan Erdoğan'dan Gazze meselesine kadar birçok konuya değinen Zerrin Özer samimi açıklamalar yaptı. Beyin damarlarında daralma olduğunu söyleyen Özer, "Tedaviye başladım. Bu rahatsızlıktan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum." ifadelerini kullandı. Gazze'de bir zulüm yaşandığına dikkat çeken Zerrin Özer Başkan Erdoğan'ın vefasına da vurgu yaptı.
Usta sanatçı Zerrin Özer sağlık durumundan sanat dünyasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze meselesine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.
ZERRİN ÖZER'İN SAĞLIK DURUMU
Sağlığına ilişkin beyin damarlarında daralma olduğunu söyleyen Özer, "Tedaviye başladım. Bu rahatsızlıktan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum." ifadelerini kullandı.
SANATTAN SİYASETE...
Hayatının bir filme çekilmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği ismi söyleyen Zerrin Özer sana dünyasına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Günaydın'a röportaj veren Zerrin Özer, katil İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de zulme dikkat çekti. Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefasına da vurgu yaptı.