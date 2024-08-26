Zerrin Özer'den samimi itiraflar: Cumhurbaşkanımız iyi ve vefalı bir insan | Gazze sözleri | Hastalığını anlattı: Ağzım yamuldu

Usta sanatçı Zerrin Özer sessizliğini bozdu. Sağlık durumundan sanat dünyasına Başkan Erdoğan'dan Gazze meselesine kadar birçok konuya değinen Zerrin Özer samimi açıklamalar yaptı. Beyin damarlarında daralma olduğunu söyleyen Özer, "Tedaviye başladım. Bu rahatsızlıktan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum." ifadelerini kullandı. Gazze'de bir zulüm yaşandığına dikkat çeken Zerrin Özer Başkan Erdoğan'ın vefasına da vurgu yaptı.