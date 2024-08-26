Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'dan sevgilisi Sude Zülal Güler'e romantik doğum günü kutlaması! Bir kere daha aşka geldiler

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Berk Atan, aradığı aşkı dizi setinde bulmuştu. İkilinin aşkı tam gaz devam ederken dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan sevgilisi Sude Zülal Güler'in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.