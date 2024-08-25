Fahriye Evcen deniz kenarında! 2 çocuk annesi fit haliyle sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen, iki çocuk annesi olmasına rağmen fit ve enerjik haliyle bir kez daha sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu, deniz kenarındaki tatilinden paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını mest etti. Fit vücudu ve zarif duruşuyla dikkat çeken Evcen, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İki çocuk annesi ama sanki hiç doğum yapmamış gibi!" yorumlarında bulundu.