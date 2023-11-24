Zerrin Özer'den kötü haber! Kişilik bozukluğuyla mücadele ediyordu ilk açıklama geldi "Beni düşkün ya da düşmüş gösterme çabası..."

Bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı "Müziği bırakıyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti Zerrin Özer. Bir paylaşım yaparak "Kendi irademle müziği bırakıyorum" diyen Özer sonrasında bu kararından vazgeçmişti ardından da 'kişilik bozukluğu'yla mücadele ettiğini duyurmuştu. Özer cephesinden gelen haberler pek iç açıcı değil. Zerrin Özer, anksiyetesi artması sebebiyle doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı. Konuya dair de Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.