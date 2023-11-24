2 çocuk annesi Sinem Kobal sosyal medyayı podyuma çevirdi! Ortalık yandı kavruldu: Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ağızları açık bıraktı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kobal, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti ve o pozları Instagram'da yayınladı. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Kobal, sosyal medyayı adeta podyuma çevirdi. Kobal'ı görenler "Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı!" yorumunda bulundu. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...