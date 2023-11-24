Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'dan bir garip savunma "Bahar soytarılık yaptı ailecek haram yemiyoruz"

Bir moda yarışması sonrası şöhrete kavuşan sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan ile Bahar Candan polis tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiren kardeşlerin anneleri Umut Candan'ın da sicilinin epey kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar kraliçesi anne kızları hakkında konuştu. Candan kardeşlerin annelerinin bir garip savunması ise gündeme bomba gibi düştü.