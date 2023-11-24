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Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'dan bir garip savunma "Bahar soytarılık yaptı ailecek haram yemiyoruz"

Bir moda yarışması sonrası şöhrete kavuşan sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan ile Bahar Candan polis tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiren kardeşlerin anneleri Umut Candan'ın da sicilinin epey kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar kraliçesi anne kızları hakkında konuştu. Candan kardeşlerin annelerinin bir garip savunması ise gündeme bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:37 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:37
Bahar ve Nihal Candan’ın annesi Umut Candan’dan bir garip savunma Bahar soytarılık yaptı ailecek haram yemiyoruz 1

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahar ve Nihal Candan’ın annesi Umut Candan’dan bir garip savunma Bahar soytarılık yaptı ailecek haram yemiyoruz 2

Cezaevi yemeklerini beğenmediği söylenen Candan kardeşler cezaevine alışmaya çalışırken anne Umut Candan bir garip açıklamalarda bulundu.

Bahar ve Nihal Candan’ın annesi Umut Candan’dan bir garip savunma Bahar soytarılık yaptı ailecek haram yemiyoruz 3

Umut Candan ağlayarak kızlarının suçsuz olduğunu ve haram yemediklerini söyledi.

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