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Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

Zerrin Özer ile Murat Akıncı'nın evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz nikahtan sadece 36 saat sonra ayrılık kararı alan şarkıcı Zerrin Özer, bu sabah Murat Akıncı'dan anlaşmalı olarak boşandı. Usta sanatçı Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akını ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. En bomba iddia ise Zerrin Özer'in eşi olan Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olmasıydı...

30.01.2020 11:41 - Son Güncelleme: 30.01.2020 11:41
Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

62 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, 2 yıllık flörtün ardından 16 Haziran'da aile arasında düzenlenen bir törenle 35 yaşındaki Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Düğün, Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde gerçekleşti. Neşeli hâlleriyle dikkat çeken Özer, düğün sonrası büyük bir şokla sarsıldı.

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Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

Nikah fotoğraflarının basında yer almasının ardından bir çok kadın Murat Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Zerrin Özer, çıkan haberlere kayıtsız kalmadı ve evlendikten 36 saat sonra eşine boşanma davası açtı.

Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; 6 ay süren dava bugün sonuçlandı. Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı. Taraflar birbirinden maddi-manevi bir talepte bulunmadı.

Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ İDDİASI!

TemizMagazin'in iddiasına göre, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.

Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

Estetikli görüntüleriyle çok tanınan 'Kedicikler'i herkes tanıyor. Bir de Adnan Oktar'ın 'Aslanlarım' dediği erkek müridleri var. İşte bu kedicikler ve aslanların arasında Zerrin Özer'in eşi de var!

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