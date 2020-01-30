Zerrin Özer, Adnan Oktar'ın müridi olan eşi Murat Akıncı'dan boşandı! Kendisinden 27 yaş küçüktü

Zerrin Özer ile Murat Akıncı'nın evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz nikahtan sadece 36 saat sonra ayrılık kararı alan şarkıcı Zerrin Özer, bu sabah Murat Akıncı'dan anlaşmalı olarak boşandı. Usta sanatçı Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akını ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. En bomba iddia ise Zerrin Özer'in eşi olan Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olmasıydı...

30.01.2020 11:41 - Son Güncelleme: 30.01.2020 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





