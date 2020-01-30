Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti

Karlar altındaki Bey Dağları'nı... Sonra Kubbe Geçidi'ni (1930 metre) aştık.

Malatya'dan... 85 kilometre uzaklaştık.

Ve... Kemal Sunal'ın köyüne ulaştık... "Gökçe."

- Ağalar... Beyler... Bacılar... Kardeşler... Geçmiş olsun.

Biri... Dedi ki:

- Devletimiz sağ olsun... Milletimiz var olsun

Dede... Söze girdi:

- Türkiye büyüklüğünü bütün dünyaya gösterdi.

Esnaf... Koştu geldi:

- Millet olmadan devlet olmaz... Devlet yoksa millet yaşayamaz.