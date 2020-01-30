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Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın doğduğu ev yerle yeksan oldu. Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne yol açan deprem Türkiye'yi sarstı. Elazığ depremi için Türkiye tek yürek oldu, ünlüler bağış kampanyaları başlattı. Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremden Malatya'da etkilenmişti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe köyündeki doğduğu evin depremde yıkıldığı belirtildi. Köylüler, Kemal Sunal'ın doğduğu ev için "Depremde yıkıldı.Yer ile yeksan oldu" dedi. İşte Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkılmadan önceki hali...

30.01.2020 12:20 - Son Güncelleme: 30.01.2020 12:22
Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti

41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminde, Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın doğduğu evin de yıkıldığı ortaya çıktı. SABAH yazarı Yavuz Donat'ın köşesine taşıdığı 'Orda Bir Köy Var Uzakta' başlıklı yazısında deprem sonrası Malatya izlenimlerini anlattı.

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Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti
Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti

Karlar altındaki Bey Dağları'nı... Sonra Kubbe Geçidi'ni (1930 metre) aştık.
Malatya'dan... 85 kilometre uzaklaştık.
Ve... Kemal Sunal'ın köyüne ulaştık... "Gökçe."

- Ağalar... Beyler... Bacılar... Kardeşler... Geçmiş olsun.
Biri... Dedi ki:
- Devletimiz sağ olsun... Milletimiz var olsun
Dede... Söze girdi:
- Türkiye büyüklüğünü bütün dünyaya gösterdi.
Esnaf... Koştu geldi:
- Millet olmadan devlet olmaz... Devlet yoksa millet yaşayamaz.

Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti

"Âmin!"
Küçük oğlumun (Tufan) nikâh şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di, diğeri Kemal Sunal (4 Mart 2000).
Kemal Sunal Caddesi'nde... Köylülere sorduk:

Kemal Sunal nereli? Elazığ depremi Kemal Sunal'ın doğduğu evi de yok etti

-Kemal Sunal'ın evi hangisi?... Doğduğu ev?
Yaşlı bir teyze "Aaah, ah" diyerek iç çekti:
-Depremde yıkıldı... Yer ile yeksan oldu.

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