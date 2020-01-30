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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın nasıl değişmiş! Güzelliği izleyiciyi büyülüyor

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının değişmez lider haline geldi. atv ekranlarında her perşembe günü ekranlara izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri barındırıyor ancak genç yıldızlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri de Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten karakteri Selin Genç güzelliği ile adından söz ettiriyor. Dizinin sakin kızı, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. 26 yaşındaki genç oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları herkesi şaşırttı. Genç oyuncu yıllar içerisinde çok güzelleşmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

30.01.2020 10:48 - Son Güncelleme: 30.01.2020 11:05
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın nasıl değişmiş! Güzelliği izleyiciyi büyülüyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i olarak tanıdık Selin Genç'i... Dizinin sessiz kızı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın nasıl değişmiş! Güzelliği izleyiciyi büyülüyor

Ancak sosyal medyada bambaşka biri. Güzelliği ile herkesi büyülüyor. Yıllar öncesine ait fotoğrafları da çok konuşulacak cinsten. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın nasıl değişmiş! Güzelliği izleyiciyi büyülüyor

ENGİN AKYÜREK

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın nasıl değişmiş! Güzelliği izleyiciyi büyülüyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın nasıl değişmiş! Güzelliği izleyiciyi büyülüyor

Kıvanç Tatlıtuğ

2002 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı.

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