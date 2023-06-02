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Haberler Magazin "Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar" Oryantal Didem'den skandal sözler "Kariyer ihtiharı bu" İbrahim Tatlıses'in gözde ismiydi

"Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar" Oryantal Didem'den skandal sözler "Kariyer ihtiharı bu" İbrahim Tatlıses'in gözde ismiydi

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı sosyal medya kullanıcılarının "Resmen kariyer intiharı" dediği açıklamalarda bulundu. Didem Kınalı'nın bu açıklamaları çok su götürecek cinsten.

02.06.2023 12:29 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:29
Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler Kariyer ihtiharı bu İbrahim Tatlıses’in gözde ismiydi

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

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Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler Kariyer ihtiharı bu İbrahim Tatlıses’in gözde ismiydi

Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuşmuştu:

Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler Kariyer ihtiharı bu İbrahim Tatlıses’in gözde ismiydi

"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"

Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler Kariyer ihtiharı bu İbrahim Tatlıses’in gözde ismiydi

Şimdilerde şarkıcılıkta ilk adımlarını atan Didem Kınalı yine çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı.

Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler Kariyer ihtiharı bu İbrahim Tatlıses’in gözde ismiydi

Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapan Didem Kınalı, 2. Sayfa'ya özel hayatı konusunda şu açıklamayı yaptı:

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