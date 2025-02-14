Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu'nun hayatı merak edildi.
Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı Mira'yı görenler ise hayran kaldı.
Oyuncunun baba-kız pozları büyük beğeni toplarken Mira ile benzerliği de dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Mira için "Maşallah çok güzel", "Babasına benziyor" yorumlarında bulundu.
İşte Murat Akkoyunlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...