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Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira'ya bakın! Gören babasına benzetti

Atv'nin sevilen dizisi Zembilli'de Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu, yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı Mira'yı görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun baba-kız pozları büyük beğeni toplarken Mira ile benzerliği de dikkat çekti. İşte Murat Akkoyunlu'nun biricik kızı Mira...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 09:20
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu'nun hayatı merak edildi.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı Mira'yı görenler ise hayran kaldı.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Oyuncunun baba-kız pozları büyük beğeni toplarken Mira ile benzerliği de dikkat çekti.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Sosyal medya kullanıcıları, Mira için "Maşallah çok güzel", "Babasına benziyor" yorumlarında bulundu.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

İşte Murat Akkoyunlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Ceyda Düvenci ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Azra Akın ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Aslı Enver ve kızı

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Buse Varol ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Çağla Şıkel ve oğulları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Salih Bademci ve kızı

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

MURAT AKKOYUNLU

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI MİRA

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI MİRA

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI MİRA

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Mehmet Ali Erbil ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Demet Akalın ve kızı

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Fahriye Evcen ve oğulları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Eser Yenenler ve oğulları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Berkay Şahin ve kızları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Esra Erol ve oğulları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Sibel Can ve çocukları