Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun güzeller güzeli kızı Mira’ya bakın! Gören babasına benzetti

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu'nun hayatı merak edildi.

Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı Mira'yı görenler ise hayran kaldı.