Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden kaçtı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Eski manken Duygu Ulaş'ın başı komşusuyla dertte. Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü.

Güvenlik kamera görüntülerine bakan Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

İddiaya göre Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.