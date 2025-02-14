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Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden kaçtı. Gözde Y., güvenlik kameralarından motosiklete çarpan şahısın Duygu Ulaş olduğunu tespit edince kendisine ulaşıp durumu anlatmak istedi. Ancak Ulaş oralı olmayınca iki komşu davalık oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 08:56
Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden kaçtı.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Sabah'ta yer alan habere göre; Eski manken Duygu Ulaş'ın başı komşusuyla dertte. Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Güvenlik kamera görüntülerine bakan Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

İddiaya göre Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Bunun üzerine Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğini söyledi.

Eski manken Duygu Ulaş komşusuyla mahkemelik oldu! Motosikletine çarpıp olay yerinden kaçınca...

Manken Duygu Ulaş ise suçlamaları reddederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.