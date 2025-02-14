Hakan Ural “Çok seviyorum” deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 1988 senesinde Sibel Can ile evlendi ve çiftin iki evladı oldu. 1999'da Sibel Can'la yollarını ayıran Ural, 2002 yılında gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı.
2005 senesinde evlenen ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çiftten Hakan Ural, sosyal medya hesabında 19 yıllık eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu.
Ural eşiyle sarmaş dolaş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına da "Seni çok seviyorum" notunu ekledi.
Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem olurken Ezgi Can Ural güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
Sosyal medyada "Esmer güzeli", "Çok yakışıyorsunuz maşallah", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.
İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...
GİSELA KOCA KIZ OLDU!
Öte yandan ünlü çiftin kızları Gisela da merak konusu oldu.
Hakan Ural'ın "Üç numara" dediği kızı Gisela ile yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı.
Babasına benzetilen Gisela için "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Maşallah koca kız olmuş" yorumları yapıldı.
İşte Hakan Ural'ın çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımları...
Hakan Ural ve Gisela
Hakan Ural'ın oğlu Engincan ve kızı Gisela
Hakan Ural'ın kızı Melisa
Hakan Ural'ın kızları Gisela ve Melisa