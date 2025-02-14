SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hakan Ural “Çok seviyorum” deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Oğlu Engincan Ural ile kızı Melisa Ural'ın annesi Sibel Can'la 11 yıl evli kalan Hakan Ural, Ezgi Can Ural ile 2002 yılında tanışıp 2005'te dünyaevine girdi. Bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocuğu olan ünlü çiftten Hakan Ural, sosyal medya hesabında 19 yıllık eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu. Hakan Ural "Çok seviyorum" deyip eşiyle sarmaş dolaş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ise güzelliğiyle hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:32
Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 1988 senesinde Sibel Can ile evlendi ve çiftin iki evladı oldu. 1999'da Sibel Can'la yollarını ayıran Ural, 2002 yılında gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

2005 senesinde evlenen ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çiftten Hakan Ural, sosyal medya hesabında 19 yıllık eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Ural eşiyle sarmaş dolaş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına da "Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem olurken Ezgi Can Ural güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Sosyal medyada "Esmer güzeli", "Çok yakışıyorsunuz maşallah", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

GİSELA KOCA KIZ OLDU!

Öte yandan ünlü çiftin kızları Gisela da merak konusu oldu.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural'ın "Üç numara" dediği kızı Gisela ile yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Babasına benzetilen Gisela için "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Maşallah koca kız olmuş" yorumları yapıldı.

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

İşte Hakan Ural'ın çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımları...

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural ve Gisela

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural'ın oğlu Engincan ve kızı Gisela

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural'ın kızı Melisa

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural'ın kızları Gisela ve Melisa

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural'ın çocukları

Hakan Ural Çok seviyorum deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Hakan Ural'ın eşi Ezgi ve kızı Gisela