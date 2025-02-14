Hakan Ural “Çok seviyorum” deyip sarmaş dolaş yayınladı! 19 yıllık eşi Ezgi hayran bıraktı

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 1988 senesinde Sibel Can ile evlendi ve çiftin iki evladı oldu. 1999'da Sibel Can'la yollarını ayıran Ural, 2002 yılında gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı.

2005 senesinde evlenen ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çiftten Hakan Ural, sosyal medya hesabında 19 yıllık eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu.

Ural eşiyle sarmaş dolaş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına da "Seni çok seviyorum" notunu ekledi.