Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşini canlandırıyordu! Şimdi bir de kızlarını görün
Başrollerinde Yeşilçam'ın en sevilen oyuncusu Kemal Sunal'ın da yer aldığı Köyden İndim Şehre filmi hala televizyon ekranlarında yayınlandığında milyonlarca vatandaş doğrultusundan izleniyor. Birbirinden usta oyuncuların yer aldığı filmde Zeki AlAsya'nın canlandırdığı Hikmet Ağa karakteri çok beğenilmişti. Hikmet Ağa'nın eşi Zeki Alasya'nın o devre aslında de eşi bulunduğu meydana çıktı. İkili daha sonra boşandı. Şimdilerde boylarını geride bıraktığımız bir kızları bulunduğunu gören şaşıp kalıyor.
05.01.2022 11:33
- Son Güncelleme: 05.01.2022 11:33
Köyden İndim Şehre ve Salak Milyoner filmlerinde Zeki Alasya'nın eşini canlandıran kişinin gerçekte de usta oyuncunun eşi olduğunu duyan şaşıp kalıyor. 1974 yılında yayınlanan ve altın bulan 4 kardeşin hikayesini konu edinen Köyden İndim Şehre filminde Hikmet Ağa karakterindeki Zeki Alasya'nın eşini canlandıran Oya Alasya o dönem Alasya ile zaten evliydi. Yıllar sonra boyu kadar olan kızıyla fotoğrafları gündem oldu. İşte Zeki Alasya, eski eşi Oya Melle ve kızları...
Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran isim o dönem Zeki Alasya'nın gerçekten eşi olan Oya Alasya idi.