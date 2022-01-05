Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Şimdi bir de kızlarını görün

Köyden İndim Şehre ve Salak Milyoner filmlerinde Zeki Alasya'nın eşini canlandıran kişinin gerçekte de usta oyuncunun eşi olduğunu duyan şaşıp kalıyor. 1974 yılında yayınlanan ve altın bulan 4 kardeşin hikayesini konu edinen Köyden İndim Şehre filminde Hikmet Ağa karakterindeki Zeki Alasya'nın eşini canlandıran Oya Alasya o dönem Alasya ile zaten evliydi. Yıllar sonra boyu kadar olan kızıyla fotoğrafları gündem oldu. İşte Zeki Alasya, eski eşi Oya Melle ve kızları...