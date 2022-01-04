Hakan Ural’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Baba-kız paylaşımı çok konuşuldu! Melisa’nın annesi Sibel Can’la benzerliği olay oldu

Çocukları hakkında da konuşan Ural, "Çocuklarla sıklıkla bir arada olmaya çalışıyorum. En büyük amaçlarımdan biri; çocuklarımın terbiyeli olması. Allah çocuklarımdan razı olsun, beni her ortamda gururla temsil ettiler. Hedeflerimde amaca ulaştım. Çocuklarım, dört kardeş gibi, birbirlerine çok bağlı. Aslında kategorize etsen beynin yanar. Engincan ile Melisa aynı anne babadan. Sibel Hanım'ın ikinci evliliğinden Emir var. Benim ikinci evliliğimden falan, şimdi bunu yazıyla bile anlatamazsın. Doğallığı içinde dört kardeşler işte" demişti.