Hakan Ural’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Baba-kız paylaşımı çok konuşuldu! Melisa’nın annesi Sibel Can’la benzerliği olay oldu
Hakan Ural ile gözlerden sakındığı kızı Melisa'ya bakın! Hakan Ural, geçen günlerde iki çocuğunun annesi Sibel Can ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Ural şimdi ise kızı Melisa Ural ile çok konuşuldu. Ünlü sanatçı, Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa ile yıllar öncesinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Babasının paylaşımıyla gündeme gelen Melisa Ural ise son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Melisa için "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı ve güzeller güzeli kızı Melisa...
Hakan Ural, geçen günlerde eski eşi Sibel Can ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Sibel Can ile evliliğinden Engin Can ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural, Breaking News Turkey'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden. Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim.
Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok. Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak"
Çocukları hakkında da konuşan Ural, "Çocuklarla sıklıkla bir arada olmaya çalışıyorum. En büyük amaçlarımdan biri; çocuklarımın terbiyeli olması. Allah çocuklarımdan razı olsun, beni her ortamda gururla temsil ettiler. Hedeflerimde amaca ulaştım. Çocuklarım, dört kardeş gibi, birbirlerine çok bağlı. Aslında kategorize etsen beynin yanar. Engincan ile Melisa aynı anne babadan. Sibel Hanım'ın ikinci evliliğinden Emir var. Benim ikinci evliliğimden falan, şimdi bunu yazıyla bile anlatamazsın. Doğallığı içinde dört kardeşler işte" demişti.
BABA-KIZ PAYLAŞIMI!
Hakan Ural, şimdi ise kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, kızıyla yıllar önce verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.