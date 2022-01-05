Merve Boluğur ile birlikte ünlü oldu! İrem Erkaya’ya bir de şimdi bakın! Acemi Cadı’nın tatlı sakar Rüya’sıydı! Bambaşka biri oldu

2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Rüya karakterini canlandıran İrem Erkaya sempatik halleriyle o dönem en sevilen oyuncular arasında yer alıyordu. Şimdilerde 43 yaşında olan Erkaya Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle herkesi güldürüyordu. Sakarlıklarıyla girdiği her ortamda illaki birilerine zarar veren Rüya bu sakarlığına da ayrıca çok üzülürdü. İrem Erkaya'nın son hali görenleri şaşırttı.