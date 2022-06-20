Zehra Güneş’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi meğer...

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş son olarak kardeşinin doğum gününü kutladı. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Güneş'in kendi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş gündem oldu.