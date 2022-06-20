Zehra Güneş'in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi meğer...
A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzeller güzeli kız kardeşini görenler ise hayran kaldı. O da en az ablası kadar ünlü. İşte Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen biricik kardeşi...
20.06.2022 17:22 - Son Güncelleme: 20.06.2022 17:22
Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş son olarak kardeşinin doğum gününü kutladı. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Güneş'in kendi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş gündem oldu.