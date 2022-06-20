Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner derin dekolteli mayosuyla şezlong pozunu verdi! Gören dönüp bir daha baktı "Aramayın açmam"
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gözde Seda Altuner, yapımın final yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Altuner, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu siyah-beyaz mayosu ile şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Altuner'in havuz başında verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte Gözde Altuner'in o paylaşımı...
20.06.2022 18:14 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:14
Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.