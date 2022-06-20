Deniz Işın ve İlhan Şen'le Sevmek Zamanı bu akşam ATV'de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...
Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek... Atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu - İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Sevmek Zamanı" 20 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Sevmek Zamanı oyuncuları ve konusu ile büyük ilgi gördü. Merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin 1. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...
20.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 20.06.2022 17:10
SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI
İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)