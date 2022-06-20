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Deniz Işın ve İlhan Şen'le Sevmek Zamanı bu akşam ATV'de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek... Atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu - İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Sevmek Zamanı" 20 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Sevmek Zamanı oyuncuları ve konusu ile büyük ilgi gördü. Merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin 1. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

20.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 20.06.2022 17:10
Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek... Deniz Işın ve İlhan Şen'le Sevmek Zamanı bu akşam ATV'de!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI

İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir.

Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...

Deniz Işın ve İlhan Şen’le Sevmek Zamanı bu akşam ATV’de! Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkek...
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