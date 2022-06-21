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Haberler Magazin Zehra Güneş'in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

Zehra Güneş'in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzeller güzeli kız kardeşini görenler ise hayran kaldı. O da en az ablası kadar ünlü. İşte Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen biricik kardeşi...

21.06.2022 10:27 - Son Güncelleme: 21.06.2022 10:29
Zehra Güneş’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş son olarak kardeşinin doğum gününü kutladı. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Güneş'in kendi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş gündem oldu.

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Zehra Güneş’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katan ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş'in kardeşini görenler paylaşım sonrası İrem Güneş'in pozlarına yorum yağdırdı.

Zehra Güneş’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

Genç sporcunun pozlarına , "Zehra junior", "Ablasının aynısı", "Güzellik genetik", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlar yağdı. İşte başta Zehra Güneş olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Zehra Güneş’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

KIVANÇ TATLITUĞ

Zehra Güneş’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ablası gibi ünlü! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...

KIVANÇ TATLITUĞ VE KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ

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