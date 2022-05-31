Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN OLAY YARATAN TARZI

Güneş'in ödül törenindeki fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı. Derin göğüs dekolteli elbisenin yanı sıra diz kapağına kadar bağcıklı olan ayakkabısı ile de dikkat çekti.