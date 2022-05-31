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Haberler Magazin Zehra Güneş'in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

Zehra Güneş'in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Milli voleybolcu Zehra Güneş. 22 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Zehra Güneş önce akşam sevgilisi Eren Dişli'yle bir ödül törenine katıldı. Yeşil göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Zehra Güneş, tarzıyla adından epey söz ettirdi.

31.05.2022 12:57 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:57
Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

Milli voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı ödül töreninde güzelliğiyle göz doldurdu. Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çeken yıldız voleybolcu, giydiği diz kapağına kadar bağcıklı ayakkabısı ile de gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

ELBİSESİ İLE BEĞENİ TOPLADI

22 yaşındaki yıldız voleybolcu dün akşam katıldığı ödül töreninde güzelliği ile büyüledi. Giydiği elbise ile gündeme oturan Zehra

Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN OLAY YARATAN TARZI

Güneş'in ödül törenindeki fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı. Derin göğüs dekolteli elbisenin yanı sıra diz kapağına kadar bağcıklı olan ayakkabısı ile de dikkat çekti.

Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

Zehra Güneş'in yanında sevgilisi Eren Dişli de vardı.

Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...

AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU

Zehra Güneş'in ödül töreninde giydiği elbisenin yanı sıra diz kapağına kadar bağcıklı ayakkabısı da dikkat çekti.

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