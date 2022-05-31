Zehra Güneş'in derin göğüs dekoltesi elbisesini unutturdu! Tarzıyla sosyal medyanın en tepesine yerleşti sevgilisi de...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Milli voleybolcu Zehra Güneş. 22 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Zehra Güneş önce akşam sevgilisi Eren Dişli'yle bir ödül törenine katıldı. Yeşil göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Zehra Güneş, tarzıyla adından epey söz ettirdi.
31.05.2022 12:57 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:57
Milli voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı ödül töreninde güzelliğiyle göz doldurdu. Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çeken yıldız voleybolcu, giydiği diz kapağına kadar bağcıklı ayakkabısı ile de gündeme geldi.
AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU
Zehra Güneş'in ödül töreninde giydiği elbisenin yanı sıra diz kapağına kadar bağcıklı ayakkabısı da dikkat çekti.