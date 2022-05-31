Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler: "Aysel Gürel olmuşsun"
Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler, "Aysel Gürel olmuşsun" yorumları yaptı. Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam katıldığı ödül töreninde yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki Gülşen'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Sana ne oldu böyle?" ,"Aysel Gürel olmuşsun" , "Michael Jackson gibisin" yorumları yaptı. İşte Gülşen'in estetten önceki ve sonraki halleri...
31.05.2022 12:20 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:20
"AYSEL GÜREL OLMUŞSUN"
Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler, "Aysel Gürel olmuşsun" diyor.
Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, dün akşam bir derginin ödül gecesine katıldı.