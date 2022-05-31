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Haberler Magazin Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler: "Aysel Gürel olmuşsun"

Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler: "Aysel Gürel olmuşsun"

Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler, "Aysel Gürel olmuşsun" yorumları yaptı. Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam katıldığı ödül töreninde yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki Gülşen'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Sana ne oldu böyle?" ,"Aysel Gürel olmuşsun" , "Michael Jackson gibisin" yorumları yaptı. İşte Gülşen'in estetten önceki ve sonraki halleri...

31.05.2022 12:20 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:20
Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen’i görenler: Aysel Gürel olmuşsun

"AYSEL GÜREL OLMUŞSUN"

Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen'i görenler, "Aysel Gürel olmuşsun" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen’i görenler: Aysel Gürel olmuşsun

Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, dün akşam bir derginin ödül gecesine katıldı.

Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen’i görenler: Aysel Gürel olmuşsun

Gülşen, kombiniyle yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen’i görenler: Aysel Gürel olmuşsun

Yine dekolteli bir kıyafet tercih eden Gülşen, merhum sanatçı Aysel Gürel'e benzetildi.

Gülşen estetiği abarttı son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kıyafetiyle yine olay olan Gülşen’i görenler: Aysel Gürel olmuşsun

Aysel Gürel'e benzetilen Gülşen'in estetiksiz hali merak konusu oldu.

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