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Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: "Gülşen'le mi yarışıyor?"

Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı. Önceki akşam bir ödül törenine katılan 37 yaşındaki Berrak, kıyafet tercihi ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. İşte kısa sürede olay olan elbisesiyle çok konuşulanlar listesine giren Berrak Tüzünataç...

31.05.2022 13:31 - Son Güncelleme: 31.05.2022 13:31
Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: Gülşen’le mi yarışıyor?

"GÜLŞEN'LE Mİ YARIŞIYOR?"

Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı. Bir ödül töreninde kıyafet tercihi ile dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç sosyal medyada olay oldu.

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Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: Gülşen’le mi yarışıyor?

Siyah transparan bir elbise giyen Berrak Tüzünataç'ı görenler, "Gülşen'le mi yarışıyor?" yorumları yaptı.

Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: Gülşen’le mi yarışıyor?

Bu karelerin ardından Berrak Tüzünataç'ın boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: Gülşen’le mi yarışıyor?

"İÇİNE BİR ŞEY GİYMEMİŞ SANDIM"

Serenay Sarıkaya süper mini şortunun üzerine giydiği ceketle öyle pozlar verdi ki yorumlar havada uçuştu.

Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: Gülşen’le mi yarışıyor?

Pınar Altuğ - 1.74

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