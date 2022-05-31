Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: "Gülşen'le mi yarışıyor?"

"GÜLŞEN'LE Mİ YARIŞIYOR?"

Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı. Bir ödül töreninde kıyafet tercihi ile dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç sosyal medyada olay oldu.