Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı: "Gülşen'le mi yarışıyor?"
Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı. Önceki akşam bir ödül törenine katılan 37 yaşındaki Berrak, kıyafet tercihi ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. İşte kısa sürede olay olan elbisesiyle çok konuşulanlar listesine giren Berrak Tüzünataç...
31.05.2022 13:31 - Son Güncelleme: 31.05.2022 13:31
"GÜLŞEN'LE Mİ YARIŞIYOR?"
Berrak Tüzünataç full transparan derin bacak dekolteli elbisesiyle boy gösterdi görenlerin ağzı açık kaldı. Bir ödül töreninde kıyafet tercihi ile dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç sosyal medyada olay oldu.
Bu karelerin ardından Berrak Tüzünataç'ın boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...