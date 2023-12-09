Zehra Güneş son kararını verdi! Hakkında dönen spekülasyonlar sonrası kendi ağzıyla açıkladı! Zehra'nın ailesi komple ünlü

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş son dönemin yükselen ve merak edilen isimlerinden biri... Hem Vakıfbank hem de A Milli Kadın Voleybol takımıyla 2023 yılını oldukça verimli geçiren Zehra Güneş'in kariyer yolculuğunda nasıl bir karar alacağı merak konusuydu. İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano'nun da transfer etmek istediği bilinen Güneş, sonunda kararını verdi. İşte detaylar...
Millî voleybolcu Zehra Güneş, kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada da büyük ilgiyle takip edilen yıldız, merakla beklenen konu hakkında yanıtını verdi.
Zehra'nın adı son zamanlarda İtalya Ligi ekiplerinden Imoco Volley Conegliano ile geçiyordu. Millî yıldızın, transferle ilgili kararını verdiği ortaya çıktı.
Voleybol Magazin'in haberine göre VakıfBank ile Zehra Güneş, yeni sözleşme imzalamak için anlaştı. İmzaların, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ardından atılacağı gelen bilgiler arasında.