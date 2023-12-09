Zehra Güneş son kararını verdi! Hakkında dönen spekülasyonlar sonrası kendi ağzıyla açıkladı! Zehra'nın ailesi komple ünlü

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş son dönemin yükselen ve merak edilen isimlerinden biri... Hem Vakıfbank hem de A Milli Kadın Voleybol takımıyla 2023 yılını oldukça verimli geçiren Zehra Güneş'in kariyer yolculuğunda nasıl bir karar alacağı merak konusuydu. İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano'nun da transfer etmek istediği bilinen Güneş, sonunda kararını verdi. İşte detaylar...