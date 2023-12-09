Tuğba Ekinci Demet Akalın'a kafayı fena taktı öyle şeyler paylaştı ki görenler inanamadı "Saçı yok kel çok büyük cadı yüzüne vurdu yaşlandıkça"

Son dönemde müstehcen paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuğba Ekinci'nin bu kez hedefinde Demet Akalın var. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Ece Ronay'la gerilen Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın yorumculuk yaptığı programdan Akalın'ın ekran görüntülerini alıp paylaştı. Birbiri ardına pek çok paylaşım yapıp, Akalın'a hakaret eden Ekinci, takipçilerinden epey tepki çekti.
Tuğba Ekinci, Demet Akalın hakkında öyle paylaşımlar yaptı ki ortalık karıştı.
Dün katıldığı yayında kadınlar ile ilgili sözleri pek çok kişi gibi İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval'ın da tepkisini almıştı. Bugün canlı yayında bir araya gelen ikili arasında sert rüzgarlar esti.
Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde Ece Ronay'la birbirine girmişti. Mehmet Ali Erbil konusunda Ece Ronay'ı suçlayan Tuğba Ekici'ye, Ronay kayıtsız kalamamıştı.