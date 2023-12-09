Tuğba Ekinci Demet Akalın'a kafayı fena taktı öyle şeyler paylaştı ki görenler inanamadı "Saçı yok kel çok büyük cadı yüzüne vurdu yaşlandıkça"

Son dönemde müstehcen paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuğba Ekinci'nin bu kez hedefinde Demet Akalın var. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Ece Ronay'la gerilen Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın yorumculuk yaptığı programdan Akalın'ın ekran görüntülerini alıp paylaştı. Birbiri ardına pek çok paylaşım yapıp, Akalın'a hakaret eden Ekinci, takipçilerinden epey tepki çekti.