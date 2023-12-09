Herkes var Mert yok! Afra Saraçoğlu'dan ayrılık sonrası "Mutluyum" paylaşımı! Mert Ramazan Demir'in gitmediği doğum günü partisinden...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Sonrasında 26.yaşını görkemli bir partiyle Saraçoğlu, Demir'in katılmadığı o organizasyondan adeta "Böyle de mutluyum" dercesine paylaşımlar yaptı.