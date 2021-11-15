Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Milli voleybolcu, deri pantolonu ve ceketiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı tarzıyla dikkat çeken Güneş'in havalı pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Güneş'in paylaşımına takım arkadaşları ve takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı. İşte Zehra Güneş'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
15.11.2021 23:42
- Son Güncelleme: 15.11.2021 23:50
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş saha dışında yaptığı paylaşımlar adından söz ettirmeye devam ediyor.
İddialı tarzıyla dikkat çeken Zehra Güneş'in havalı pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Milli voleybolcunun fotoğrafının altına birçok yorum yapıldı.