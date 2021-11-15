Vav TV İzle
Haberler Magazin Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Milli voleybolcu, deri pantolonu ve ceketiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı tarzıyla dikkat çeken Güneş'in havalı pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Güneş'in paylaşımına takım arkadaşları ve takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı. İşte Zehra Güneş'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

15.11.2021 23:42 - Son Güncelleme: 15.11.2021 23:50
Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş saha dışında yaptığı paylaşımlar adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

Saha içinde gösterdiği başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Güneş, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

Güzel sporcu, deri pantolonu ve ceketiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

İddialı tarzıyla dikkat çeken Zehra Güneş'in havalı pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Milli voleybolcunun fotoğrafının altına birçok yorum yapıldı.

Zehra Güneş deri pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi! Hem tarzı hem de havalı pozlarıyla...

TAKIM ARKADAŞLARI YORUM YAĞDIRDI
Milli voleybolcunun fotoğrafının altına takım arkadaşları Ebrar Karakurt, Naz Aydemir Akyol yorumda bulundu. Esprili paylaşımda bulunan Naz Aydemir, "Kapat kız belini böbreklerini üşüteceksin" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA