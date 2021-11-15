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Haberler Magazin Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldız sporcusu Hande Baladın, voleybol sahasında sergilediği başarılı performansla 7'den 70'e gönüllere taht kurdu. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baladın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Milli sporcunun, Instagram paylaşımları 'Voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka' dedirtti. Güzelliğiyle sosyal medyada fırtınalar estiren Baladın'ın paylaşımlarını görenler dönüp bir daha baktı. İşte Hande Baladın'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımları...

15.11.2021 23:11 - Son Güncelleme: 15.11.2021 23:11
Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldız sporcusu Hande Baladın, voleybol sahasında sergilediği başarılı performansla gönüllere taht kurdu.

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Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baladın'ın sosyal medya paylaşımları de en az performansı kadar çok konuşuldu.

Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

651 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni rekorları kıran Baladın'ın saha dışı pozlarını ilk kez görenler 'Voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka' yorumunu yapmaktan geri duramadı.

Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

Özellikle tatilde verdiği pozlarla dikkat çeken milli sporcu, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor

Fit ve atletik vücuduyla dikkat çeken Hande Baladın'ın boyu bir kez daha gündeme geldi ve merak edilip araştırılmaya başlandı.

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