Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! Paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor gören hayran kalıyor
Hande Baladın voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka! A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldız sporcusu Hande Baladın, voleybol sahasında sergilediği başarılı performansla 7'den 70'e gönüllere taht kurdu. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baladın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Milli sporcunun, Instagram paylaşımları 'Voleybol sahasında başka sosyal medyada bambaşka' dedirtti. Güzelliğiyle sosyal medyada fırtınalar estiren Baladın'ın paylaşımlarını görenler dönüp bir daha baktı. İşte Hande Baladın'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımları...
15.11.2021 23:11
- Son Güncelleme: 15.11.2021 23:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldız sporcusu Hande Baladın, voleybol sahasında sergilediği başarılı performansla gönüllere taht kurdu.