Hazal Kaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! İddialı pozuyla sosyal medyayı sallandı gören dönüp bir daha baktı
Hazal Kaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı eteği ile bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Hazal Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
16.11.2021 01:02
- Son Güncelleme: 16.11.2021 01:02
Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.